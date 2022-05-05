Виручені гроші актор направить на допомогу постраждалим від війни дітям.

Англійський актор Деніел Редкліфф не залишився осторонь війни в Україні і вирішив допомогти сім'ям та дітям, які постраждали через російську агресію.

Так, зірка "Гаррі Поттера" вирішив продати мантії і краватки чарівників з кіносаги. Виручені гроші він і направить на допомогу українцям.

"Ми збираємо кошти на підтримку сімей і дітей в Україні. З кожної проданої мантії ми відправимо кошти на підтримку українських сімей", - йдеться на сайті Magicartz.

Зазначимо, Деніел Редкліфф засуджує розв'язану РФ війну. З першого дня вторгнення він висловив підтримку Україні і закликав зупинити кровопролиття в нашій країні.

"Я ще раз кажу вам усім: у світлі повернення лорда Владиморта (мова йде про Володимира Путіна – Чудогляд) ми настільки сильні, наскільки ми єдині, настільки слабкі, наскільки ми розділені", – написав раніше актор у своїх соцмережах.

Нагадаємо, раніше Деніел Редкліфф повідомив, що завершує акторську кар'єру.

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