Поттеромани явно будуть сумувати за Редкліффом.

32-річний британський актор Деніел Редкліфф оголосив про завершення акторської кар'єри.

Про це повідомляє Empire.

Актор вирішив виконати свою мрію - зрежисувати кіно. Але Деніел одразу попередив, що це не буде автобіографія.

"Є у мене ідея, за мотивами написаного мною. Сподіваюся, зможу зрежисувати. Люди часто кажуть: "Пиши про що знаєш". Моє життя мало піддається опису, так що про це я писати не хочу. Але я знайшов вихід - написати про щось, пов'язане з кіноіндустрією", - розповів він.

Також він додав, що повністю завершить акторську кар'єру тільки через півтора року, бо у нього ще раніше були заплановані зйомки.

Відзначимо, Деніел Редкліфф відомий як виконавець ролі Гаррі Поттера в багаторічній серії однойменних фільмів, знятих за творами письменниці Джоан Роулінг. У 2009 році був занесений до Книги рекордів Гіннесса як найбільш високооплачуваний актор десятиліття. Отримав іменну зірку на Голлівудській Алеї слави в Каліфорнії за внесок у кіномистецтво.

Нагадаємо, раніше про завершення акторської кар'єри оголосив Джим Керрі.

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