Маленька українка увійшла в топ-5 кращих виконавців конкурсу в цьому році.

У неділю, 26 листопада, в Ніцці у Франції відбувся фінал дитячого пісенного конкурсу "Євробачення 2023". Переможницею стала юна француженка Зої Клозюр, а дев'ятирічна українка Анастасія Димид опинилася на п'ятому місці.

Українська виконавиця виступила з піснею "Квітка", яку написала відома співачка Світлана Тарабарова. У пісні розповідається про материнську любов до дитини.

Юна українка вразила не тільки своїм сильним голосом, а й запальним номером. Номер був стилізований під культове аніме про дівчинку-воїна "Сейлор Мун".

Для Димид обрали яскраву та стильну сукню в рожевому та зеленому кольорах, що нагадує костюм головної героїні багатосерійного мультика. Відзначається, що квітка в руках дев'ятирічної Насті символізує перемогу добра над злом, а також суперсилу українських дітей.

Маленька українка з села Гошів Івано-Франківської області за свій номер отримала 128 балів та посіла п'яте місце.

Переможницею конкурсу другий рік стала представниця Франції Зої Клозюр, яка виступала з піснею "Cœur". За свій номер дівчинка отримала 228 балів.

На другому опинилася Сандра Валеро з Іспанії, а на третьому - група Yan Girls з Вірменії.

Дитяче Євробачення-2023 - головні новини

Дитячий пісенний конкурс "Євробачення-2023" проходив у Франції. Заявки на участь у відборі на конкурс приймалися в Україні з 17 червня по 9 липня. Цього року подали 143 заявки для участі у відборі, що фактично втричі більше, ніж минулого року.

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