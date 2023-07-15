Зазначається, що це робиться задля безпеки дітей та дорослих.

Прямий ефір фіналу Національного відбору на дитяче Євробачення-2023, який відбудеться в жовтні, проходитиме на локації у форматі бункера. Про це Оксана Скибінська, голова делегації України на пісенному конкурсі, розповіла в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що зараз має відбутися кілька етапів відбору: перший – прослуховування, а наступний - безпосередній прямий ефір фіналу. За її словами, етап прослуховування не відбуватиметься в режимі прямого ефіру, тому це спрощує умови, бо під час повітряної тривоги всі можуть спуститися в укриття. Скибінська зазначила, що під час прямого ефіру фіналу усе складніше. При цьому вона розповіла, що нині є два потенційні варіанти для проведення заходу.

"Ми думаємо про локацію, яка буде безпечною - у форматі бункера. Для того, щоб діти, дорослі, журі були в захищених умовах. Зараз метро вже не є доступним для таких цілей, але є локації у форматі бункера", - сказала вона.

Відео дня

Скибінська розповіла, що цього року було подано 143 заявки для участі у відборі, що фактично втричі більше, аніж було отримано минулого року. Це могло статися, зокрема, через зміну формату конкурсу.

"Цьому посприяла і зміна формату, бо діти могли подавати як авторські пісні, так і кавери. Дуже популярними цього року були саме франкомовні пісні. Можливо це пов'язано з тим, що дитяче Євробачення буде відбуватися цього року у Франції... Є багато й англомовного матеріалу та пісень італійською мовою", - сказала вона.

При цьому Скибінська додала, що серед учасників є діти, батьки яких нині служать у ЗСУ. Також є учасники, які змушені були евакуюватися з окупованих та наближених до них територій. Окрім цього було багато заявок було від дітей, які виїхали за межі України через війну.

Дитяче Євробачення-2023

Як повідомляв УНІАН, дитячий пісенний конкурс Євробачення-2023 пройде у Франції. Фінал конкурсу відбудеться 26 листопада в Палаці Нікайя у Ніцці(Франція).

Заявки на участь у відборі на Дитяче Євробачення-2023 приймалися в Україні з 17 червня до 9 липня включно. Нацвідбір мав розпочатися раніше, але через хакерську атаку на сайти Суспільного мовлення, дати було зміщено у часі, запуск відклали. Музичною продюсеркою відбору стала співачка й авторка пісень Світлана Тарабарова.

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