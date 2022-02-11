Артистка розповіла, що жодного разу не провела цей день на побаченні.

Українська співачка Jerry Heil (справжнє ім'я - Яна Шемаєва) поділилася з фанатами спогадами про святкування Дня святого Валентина. Блогерка зізналася, що побоюється зустрічати це свято.

Про це Яна написала на своїй сторінці в Instagram.

"Люблю цей день, бо стільки щасливих закоханих навколо, але в житті жодного разу не провела його на побаченні", - зізналася співачка.

Вона розповіла, що навіть виходила зі стосунків колись спеціально до цього свята.

"Маленькій Яні жоден однокласник не подарував валентинку. Дитячі травми можуть мати аж таку владу", - з сумом констатувала співачка.

Нагадаємо, раніше Jerry Heil влаштувала весільну церемонію, на якій одружувалася сама на собі.

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