Злата Огнєвіч відвідала фінал шоу "Україна має талант" с Дімою Шевченком і Максом Тарапатою.

Українська співачка Злата Огнєвіч 25 грудня прийшла на фінал шоу "Україна має талант" в компанії учасників другого сезону романтичного реаліті "Холостячка".

Разом з нею були Макс Тарапата, з яким вона стала частіше спілкуватися після розриву з Андрієм Задворним, і Діма Шевченко, якому вона відмовила у фіналі "Холостячки".

"Яка крута компанія! Дівчатка, не заздріть", - підписала фото Огнєвіч.

Читайте такожЛеся Нікітюк публічно зняла бюстгальтер у шоу "Хто зверху" (відео)Нагадаємо, у фіналі шоу "Холостячка-2" Злата Огнєвіч несподівано для багатьох глядачів вибрала Андрія Задворного. Фаворит багатьох жінок Дмитро Шевченко покинув проект у сльозах.

Одразу після фінального випуску Злату та Андрія "атакували" в мережі, багато хто не вірив у щирість їхніх почуттів.

В ефірі пост-шоу "Холостячка. Життя після проекту" стало відомо, що Злата Огнєвіч і Андрій Задворний розлучилися. Виявилося, що ініціатор розставання - чоловік, у нього пройшли почуття до "холостячки".

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