Олександра Білобров показала фотографії, зроблені на фоні Ейфелевої вежі.

Дівчина фронтмена групи Kalush Orchestra Олександра Білобров похвалилася вихідними в Парижі. У себе в Instagram-блозі вона написала, що вже давно мріяла там побувати.

"Ідеальні вихідні. Ти здійснив мою дитячу мрію. Спасибі", - написала Саша під фотографіями і відео, зробленими у Франції.

Невідомо, чи був поруч Олег Псюк під час цієї подорожі, так як ні на одному зі знімків його немає. Однак зараз група, яка перемогла в цьому році на Євробаченні, їздить з благодійним туром на підтримку України.

Гроші, виручені в ході проведення концертів, артисти передають на допомогу українським військовим і біженцям.

Нагадаємо, Євробачення 2023 проведуть не в Україні. Попри те, що Kalush Orchestra вибороли перемогу і зайняли перше місце, організатори конкурсу звернулися до іншої країни. Аргументував Європейський мовний союз таке рішення тим, що на території України зараз небезпечно.

Раніше УНІАН також повідомив який вигляд має і чим займається Стефанія з пісні групи Kalush Orchestra.

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