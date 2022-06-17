Аргументував Європейський мовний союз таке рішення тим, що на території України зараз небезпечно.

Згідно з правилами Євробачення, конкурс проводять в країні, чий виконавець здобув перемогу. Однак попри те, що перше місце в цьому році виборола українська група Kalush Orchestra, Євробачення-2023 відбудеться не в Україні. Про це повідомили на сайті EBU.

"Стало загальновідомою традицією, що переможець "Євробачення" приймає конкурс наступного року за умови дотримання певних критеріїв. Враховуючи війну після російського вторгнення в країну-переможницю цього року, EBU провів повну оцінку і техніко-економічне обґрунтування зі сторонніми фахівцями, в тому числі з питань безпеки. Після об'єктивного аналізу керівна рада Євробачення з глибоким жалем дійшла висновку, що, враховуючи нинішні обставини, гарантії безпеки, необхідні мовнику для проведення конкурсу "Євробачення" відповідно до правил Євробачення не можуть бути виконані Національною суспільною телерадіокомпанією України (UA:PBC)", - сказано в повідомленні мовника.

В результаті цього рішення EBU почне переговори з проведення конкурсу з Великобританією, яка посіла друге місце.

Відзначимо, друге місце на Євробаченні 2022 з піснею "Space Man" зайняв 32-річний Сем Райдер з Великобританії.

Нагадаємо, група Kalush Orchestra майже за мільйон доларів продала свою нагороду з Євробачення-2022.

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