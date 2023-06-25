Дівчинку звуть Дарина, їй 16 років. Про концерт Лободи вона дізналася за годину до його початку.

У Харкові прямо на вулиці відбувся концерт Світлани Лободи - артистки, яка з 2014 року продовжувала виступати в Росії, і тільки після 24 лютого 2022 перестала заробляти там криваві рублі. На її виступ прийшла 16-річна випускниця школи Дарина Вдовенко. Вона стояла з плакатом "Харків проти Лободи".

Журналісти видання Newsroom поспілкувалися з дівчинкою і з'ясували, що про виступ Світлани вона дізналася менше ніж за годину. Тоді і вирішила проявити свою позицію, адже не згодна з тим, що артистка має право співати в Харкові після численних концертів на території країни-агресора. Дарині не сподобалося те, як повела себе Лобода:

"Мені було неприємно і огидно. Я її ще запитала: "Чому ви мене торкаєтеся?"

Дівчинка також додала, що охоронці, які були на заході, погрожували їй, що порвуть плакат. Також кілька разів намагалися вигнати її, і навіть переміщали її особисті речі.

"Охоронці взяли рюкзак з моїми речами і поклали на підлогу. Коли Лобода сама залізла на фонтан, мене більше не чіпали [охоронці]. Але один охоронець пригрозив, що якщо я не спущуся, він порве плакат", - зізналася активістка.

Вона додала, що не перебуває ні в яких громадських організаціях, а на питання хто дав грошей, жартома відповідає: "Мама дала на таксі".

Лобода у Харкові: подробиці скандалу

На виступ Світлани Лободи у Харкові прийшла дівчинка із табличкою "Харків без Лободи". Світлана помітила її, підійшла і запитала: "Моя хороша, ну, хто тебе прислав? Хто тобі дав грошей?"

У момент, коли артистка запитувала дівчинку, вона підійшла дуже близько і ніби намагалася її обійняти. Видно, що це було дуже неприємно.

Нагадаємо, Лобода після скандалу в Харкові зібралася виступати з Меладзе.

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