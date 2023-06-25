Українці протестують проти виступів співачки.

Відома співачка Світлана Лобода приїхала до Харкова, де дала концерт прямо посеред однієї з вулиць. Однак не всі городяни були раді її появі.

Так, на виступ знаменитості прийшла юна дівчина. Вона принесла з собою плакат з написом "Харків без Лободи". На це звернула увагу і сама співачка. Вона підійшла до дівчинки і почала публічно її принижувати.

"Моя хороша, ну, хто тебе прислав? Хто тобі дав грошей?" - запитала Лобода.

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Потім вона прибрала мікрофон від рота і продовжила щось говорити харків'янці. Остання мовчки стояла в цей час. Наприкінці співачка заявила: "Бачите, є завербовані люди, тому навіть немає сенсу звертатися".

Чому Лободі не раді в Україні

Співачка довгий час працювала на російський ринок. Після 24 лютого 2022 року вона довго не могла визначитися зі своєю позицією щодо великої війни. Потім вона все ж заявила, що підтримує Україну.

Лобода навіть приїжджала в рідний Ірпінь і говорила, що готова надати фінансову допомогу на відновлення міста. Однак навіть це не допомогло співачці "відбілитися" після заробітків в РФ.

Наприклад, у неї повинен був відбутися концерт в Києві. Співачка сказала, що він буде благодійним. Однак незабаром його скасували через обурення українців.

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