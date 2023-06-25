Йдеться про фестиваль в Кишеневі, який відбудеться цього літа.

У мережі з'явилися фотографії банерів з хедлайнерами фестивалю в Кишиневі. Захід відбудеться цього літа. Серед заявлених гостей - українські артисти Світлана Лобода і Макс Барських. Цікаво, що там же виступить і "хороший руський" Валерій Меладзе. На це звернув увагу МУЗВАР.

Слід зазначити, що після початку повномасштабної війни Світлана Лобода, яка раніше активно виступала в РФ, тривалий час мовчала. Лише через місяць вона вирішила заявити, що вона - українська співачка, що у неї український паспорт і вона дуже любить свою країну.

Такі спроби "перевзутися" оцінили не всі - Світлані досі дорікають, тому що вона довгий час думала, чию б сторону прийняти, і обрала для себе найбільш перспективний варіант, усвідомивши, що в РФ вона більше нікому не потрібна.

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Проте в останній рік Лобода активно дає благодійні концерти, виходить на сцену в різних куточках світу з українським прапором, а також виступає для військових.

І ось зараз артистка знову нещадно топить свою репутацію виступом на одній сцені з Валерієм Меладзе.

Позиція Валерія Меладзе щодо війни в Україні

Музикант, який до війни неодноразово бував у нашій країні, мовчить про звірства, які відбуваються з вини РФ. На початку 2023 року він виступав на корпоративі, де на фразу гостя "Слава Україні!" Меладзе відповів "Героям Слава!" Це не оцінили в Росії, де він живе і працює, після чого Меладзе спробував безглуздо виправдатися.

Скандал з Лободою в Харкові

25 червня 2023 року на виступи артистки в Харкові прийшла дівчина з плакатом "Харків без Лободи". Лобода звернула на це увагу і підійшла до неї з питанням: "Моя хороша, ну, хто тебе прислав? Хто тобі дав грошей?". Це розкритикували в мережі. Зокрема, блогер і активіст Сергій Стерненко назвав її "мраз*тою".

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