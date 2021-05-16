Український дизайнер майже рік не живе з дружиною.

Український дизайнер Андре Тан у програмі "Світське життя" розповів, що вже майже рік не живе разом зі своєю дружиною.

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Причиною розпаду шлюбу він назвав дизайнерські амбіції своєї дружини Аліни Харечко.

Після такої заяви Андре Тана дівчина написала в Instagram пост, в якому подякувала йому за всі спільно прожиті роки. Також вона розповіла, що вони разом побудували бізнес, народили дуже красиву дочку, пережили два банкрутства і кілька криз в їх компанії. Але в підсумку у них все вийшло.

"Дякую тобі за все. Ми починали з дружби, дружбою і закінчуємо. У моєї дочки дуже талановитий тато, яким точно можна пишатися", - додала Аліна.

"Наша історія підійшла до кінця. Але ми розлучаємося друзями і сильно поважаємо один одного. Я дякую тобі за ці 12 років разом, за красуню-дочку, за те, що була поруч у банкрутстві та в достатку, в кризах і в штилі. Дякую за те, що ти була моїм компасом і моїм другом всі ці роки. за те, що завжди зберігала сім'ю від журналістів. За те, що підтримувала мої божевільні ідеї і безмежно вірила в мене", - сказав Тан.

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Автор: Діана Могилєвич