Ведучий Дмитро Комаров показав засекречений Центр бойового управління. Він назвав його "Центром прийняття рішень", адже саме так РФ називає такі місця.
На своїй сторінці в Instagram Комаров показав унікальні кадри з Центру. Це відео - лише маленький фрагмент фільму, який вийде на екрани вже 24 лютого.
"Я свідомо називаю це місце "Центр прийняття рішень", бо саме так наш ворог називає такі місця. І саме вони – головна мета ворога. Це Центр бойового управління. Не скажу, де і коли відбувалась зйомка. Все було зроблено з дотриманням заходів безпеки після довгих місяців очікування зустрічі", - пояснив Комаров.
За словами ведучого, він мріяв взяти інтерв'ю у командувача Сухопутними військами Збройних сил України генерала Олександра Сирського ще з весни, коли рашистів прогнали з Київської області. Проте "спіймати" військового дуже важко. Після Київської операції він займався Харківською, потім планував осінній контрнаступ. Проте Комарову усе ж вдалося поспілкуватися з Сирським у "Центрі прийняття рішень" - засекреченому місці, яке знаходиться під землею. Росія мріє дізнатися, де цей Центр, проте їм це не вдасться.
"24 лютого 2023 року на каналі 1+1 Україна у моєму документальному проекті "Рік" ви побачите чимало неймовірних людей, без яких історія України розгорталася б інакше. Їхній внесок не просто вагомий – саме від їх ідей, рішень та дій безпосередньо залежить те, як розгорталися та розгортаються події цієї війни", - додав Комаров.
Нагадаємо, раніше Дмитро Комаров запитав у мольфарки, скільки у нього буде дітей.