Росія мріє дізнатися, де цей Центр, проте їм це не вдасться.

Ведучий Дмитро Комаров показав засекречений Центр бойового управління. Він назвав його "Центром прийняття рішень", адже саме так РФ називає такі місця.

На своїй сторінці в Instagram Комаров показав унікальні кадри з Центру. Це відео - лише маленький фрагмент фільму, який вийде на екрани вже 24 лютого.

"Я свідомо називаю це місце "Центр прийняття рішень", бо саме так наш ворог називає такі місця. І саме вони – головна мета ворога. Це Центр бойового управління. Не скажу, де і коли відбувалась зйомка. Все було зроблено з дотриманням заходів безпеки після довгих місяців очікування зустрічі", - пояснив Комаров.

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За словами ведучого, він мріяв взяти інтерв'ю у командувача Сухопутними військами Збройних сил України генерала Олександра Сирського ще з весни, коли рашистів прогнали з Київської області. Проте "спіймати" військового дуже важко. Після Київської операції він займався Харківською, потім планував осінній контрнаступ. Проте Комарову усе ж вдалося поспілкуватися з Сирським у "Центрі прийняття рішень" - засекреченому місці, яке знаходиться під землею. Росія мріє дізнатися, де цей Центр, проте їм це не вдасться.

"24 лютого 2023 року на каналі 1+1 Україна у моєму документальному проекті "Рік" ви побачите чимало неймовірних людей, без яких історія України розгорталася б інакше. Їхній внесок не просто вагомий – саме від їх ідей, рішень та дій безпосередньо залежить те, як розгорталися та розгортаються події цієї війни", - додав Комаров.

Нагадаємо, раніше Дмитро Комаров запитав у мольфарки, скільки у нього буде дітей.

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