Подружжя порадувало фанатів новою спільною фотографією.

Головний герой 9-го сезону шоу "Холостяк" український ведучий Микита Добринін показав, як проводить час у ліжку зі своєю дружиною, Дашею Квітковою, на якій він одружився після закінчення проекту.

Відповідні фото екс-холостяк опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Найближчі люди можуть дарувати тобі величезну радість і поранити найболючіше. Але тільки з рідною людиною ти можеш бути щирим і легким. Ваші відносини - найбільша пригода", - зазначив Добринін.

На чорно-білому фото подружжя посміхається і дивиться в камеру. Обидва одягнені в білі футболки, а Добринін ніжно приобіймає дружину за плече.

Нагадаємо, раніше Добринін показав підписникам новорічний подарунок для дружини. Знаменитість ретельно готував сюрприз для коханої.

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