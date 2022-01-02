Цей подарунок знадобиться їй і у роботі та приватному житті.

Український ведучий Нікіта Добринін підготував новорічний подарунок для дружини - блогерки Даші Квіткової. Знаменитість ретельно готував сюрприз для коханої.

Про це він розповів в Instagram-stories.

У новорічну ніч Добринін подарував дружині дрон. Цей подарунок знадобиться їй і у роботі та приватному житті.

Читайте також"Мамина копія": Даша Квіткова розчулила мережу зворушливим знімком із сином"А це мій подарунок дружині. Будемо під час подорожей знімати крутий контент на новий дрон", - поділився ведучий.

До речі, 30 грудня Добринін відсвяткував 34-річчя. Квіткова подарувала коханому годинника.

Нагадаємо, Даша Квіткова, яка нещодавно народила, вперше показала фігуру в купальнику.

Квіткова, яка раніше була володаркою стрункою фігури, набрала пару зайвих кілограмів під час вагітності. Але вона зазначає, що їй вдалося налагодити режим харчування, а також увімкнути у своє життя спорт. На фото вона позувала в трендовому жовтому купальнику. На жаль, шанувальникам не вдалося повністю розглянути форми блогерки.

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