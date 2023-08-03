Максим Галкін поділився з фанами зворушливим дописом в Instagram. У Юрмалі, де гуморист відпочиває разом з дружиною Аллою Пугачовою і дітьми, він зняв відео з дочкою.
Артист повторив сцену, яку він знімав сім років тому. Він показав архівний ролик з маленькою Лізою, а також продемонстрував, як вона змінилася за ці роки.
"Та ж дівчинка, та ж драбинка, а де ж пісенька. Сім років потому", - написав Галкін.
Доросла дочка Пугачової довела мережу до сліз. Користувачі відзначили, що час летить дуже швидко, а дівчинка стала зовсім іншою. Сім років тому перед камерою сиділа сором'язлива дитина, а нині у кадрі позує вже доросла дівчинка, яка регоче і не соромиться своїх емоцій.
Коментатори пишуть, що Ліза стала дуже схожою на своїх зіркових батьків. Також вони відзначили:
- "Яка вона прекрасна дівчинка, нині та сім років тому! У таких батьків не може бути інакше"
- "Дуже приємно дивитися на ваших дітей, Максиме... Розумні, красиві, виховані... Щастя їм"
- "До сліз зворушливо. Рада бачити вашу дочку такою щасливою"
- "Єлизавета просто красунею стала. Голлівуд за нею плаче. Нехай тільки буде щаслива. Дай, Боже, їй світле і щасливе життя, любов близьких і мирне небо над головою"
- "Ваша сім'я змушує посміхнутися, змахну сльозинку і перегляну відео ще раз".
Що відомо про доньку Галкіна і Пугачову
Лізі Галкіній вже 9 років. Зіркові батьки часто показують її у соцмережах. Дівчинка вчиться в ізраїльській школі. Нещодавно вона побувала в Парижі разом з батьком і братом.
На відео, яке показував Галкін, Ліза продемонструвала свої знання. Дівчинка шокувала користувачів мережі своєю поведінкою, адже мало хто чекав на те, що вона так швидко виросте.