Дівчинка швидко виросла і вразила користувачів своєю красою.

Максим Галкін поділився з фанами зворушливим дописом в Instagram. У Юрмалі, де гуморист відпочиває разом з дружиною Аллою Пугачовою і дітьми, він зняв відео з дочкою.

Артист повторив сцену, яку він знімав сім років тому. Він показав архівний ролик з маленькою Лізою, а також продемонстрував, як вона змінилася за ці роки.

"Та ж дівчинка, та ж драбинка, а де ж пісенька. Сім років потому", - написав Галкін.

Доросла дочка Пугачової довела мережу до сліз. Користувачі відзначили, що час летить дуже швидко, а дівчинка стала зовсім іншою. Сім років тому перед камерою сиділа сором'язлива дитина, а нині у кадрі позує вже доросла дівчинка, яка регоче і не соромиться своїх емоцій.

Коментатори пишуть, що Ліза стала дуже схожою на своїх зіркових батьків. Також вони відзначили:

"Яка вона прекрасна дівчинка, нині та сім років тому! У таких батьків не може бути інакше"

"Дуже приємно дивитися на ваших дітей, Максиме... Розумні, красиві, виховані... Щастя їм"

"До сліз зворушливо. Рада бачити вашу дочку такою щасливою"

"Єлизавета просто красунею стала. Голлівуд за нею плаче. Нехай тільки буде щаслива. Дай, Боже, їй світле і щасливе життя, любов близьких і мирне небо над головою"

"Ваша сім'я змушує посміхнутися, змахну сльозинку і перегляну відео ще раз".

Що відомо про доньку Галкіна і Пугачову

Лізі Галкіній вже 9 років. Зіркові батьки часто показують її у соцмережах. Дівчинка вчиться в ізраїльській школі. Нещодавно вона побувала в Парижі разом з батьком і братом.

На відео, яке показував Галкін, Ліза продемонструвала свої знання. Дівчинка шокувала користувачів мережі своєю поведінкою, адже мало хто чекав на те, що вона так швидко виросте.

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