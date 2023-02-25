Злата Мітчелл назвала Фреймут "іконою поп-культури".

17-річна дочка Ольги Фреймут, яка нерідко провокує фанатів на бурхливі обговорення своїми відвертими нарядами, зворушливо привітала її з днем народження. Сьогодні ведучій виповнився 41 рік. На честь цього Злата Мітчелл показала архівні фото і навіть назвала свою матір українською "іконою поп-культури".

У своєму Instagram дочка Фреймут написала, що вона дуже вдячна їй за підтримку. Мітчелл назвала маму життєвим наставником і спорідненою душею.

На архівних фото Злата зовсім маленька. Також вона показала кадри з минулого Фреймут. Тоді ведуча знімалася для глянцевих обкладинок і була неймовірно популярною. На одному з фото легендарний "Ревізор" позує в тісному корсеті, на ліжку.

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"Найбільша ікона української поп-культури і ти ніколи не переконаєш мене в зворотному", - підписала знімок ведучої її дочка.

Сама Фреймут поки що не відреагувала на зворушливе привітання доньки публічно. Ймовірно, ведуча подякувала Златі особисто, без розголосу.

Нагадаємо, нещодавно дочка Фреймут блиснула недитячими формами у сексуальній сукні, зіркова мама на це відреагувала.

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