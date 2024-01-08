Маша розповіла, як почувається.

Дочка відомої співачки Олі Полякової - Маша Полякова - потрапила в лікарню, де їй зробили операцію. Судячи з усього, вона була плановою, тому що дівчина вела блог з палати.

На своїй сторінці в Instagram Маша показала свою лікарняну палату і розповіла, що поки перебуває там одна. Дівчина поділилася навіть меню. На вечерю їй принесли гречку і відбивну.

Крім того, Полякова-молодша потрапила в конфуз. Вона поділилася з шанувальниками, що вночі вирішила помити волосся, тому що була впевнена, що до неї вже ніхто не зайде.

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Однак пізніше вона побачила світло у вікні і зрозуміла, що за нею могли спостерігати з іншої палати, вікна в якій знаходяться майже навпроти.

"Я точно стояла тут голенькою. Думаю, мене всі бачили", - поділилася Маша.

Потім дівчина показала кілька знімків з операційної, а вже після хірургічного втручання вона вийшла на зв'язок і повідомила, що з нею все добре.

Однак Маша не стала уточнювати, що саме стало причиною для операції.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що до лікарні потрапив батько Валерія та Костянтина Меладзе. У чоловіка ускладнення після коронавірусу.

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