Дочка відомої співачки Олі Полякової - Маша Полякова - потрапила в лікарню, де їй зробили операцію. Судячи з усього, вона була плановою, тому що дівчина вела блог з палати.
На своїй сторінці в Instagram Маша показала свою лікарняну палату і розповіла, що поки перебуває там одна. Дівчина поділилася навіть меню. На вечерю їй принесли гречку і відбивну.
Крім того, Полякова-молодша потрапила в конфуз. Вона поділилася з шанувальниками, що вночі вирішила помити волосся, тому що була впевнена, що до неї вже ніхто не зайде.
Однак пізніше вона побачила світло у вікні і зрозуміла, що за нею могли спостерігати з іншої палати, вікна в якій знаходяться майже навпроти.
"Я точно стояла тут голенькою. Думаю, мене всі бачили", - поділилася Маша.
Потім дівчина показала кілька знімків з операційної, а вже після хірургічного втручання вона вийшла на зв'язок і повідомила, що з нею все добре.
Однак Маша не стала уточнювати, що саме стало причиною для операції.
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що до лікарні потрапив батько Валерія та Костянтина Меладзе. У чоловіка ускладнення після коронавірусу.