У батька Валерія та Костянтина ускладнення після коронавірусу.

Батько Валерія і Костянтина Меладзе потрапив до лікарні. Як повідомляють росЗМІ, 90-річний Шота Костянтинович опинився на лікарняному ліжку через погане самопочуття.

Відзначається, що чоловік став зле себе почувати після коронавірусу, який він важко переніс. Вірус дав ускладнення, від яких зараз батько відомих братів мучиться.

До слова, Валерій, хоч і намагається рідко з'являтися в країні-агресорці, все ж скасував всі концерти в Європі і прилетів до батька. А ось Костянтина поруч з батьком немає, тому що останнім часом він живе в Іспанії.

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Варто відзначити, що останні кілька років брати Меладзе не з'являються разом на публіці так часто, як робили це раніше. Судячи з усього, їхні шляхи розійшлися ще на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, коли Валерій відразу ж закликав зупинити війну, а Костянтин вибрав для себе мовчазну позицію.

При цьому незабаром Меладзе-молодший "перевзувся". Зараз його позиція щодо війни досить неоднозначна, за що його недолюблюють ні в Україні, ні в Росії.

До того ж нещодавно стало відомо про те, що в РФ Валерія Меладзе погрожують "покарати рублем" за позицію щодо України. У нього хочуть конфіскувати майно.

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