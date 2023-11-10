Марія Машкова повідомила про серйозні зміни.

Російська актриса Марія Машкова, яка засудила війну в Україні і проживає в Америці, розповіла про зміни у своєму житті.

Дівчина зізналася, що отримала американське громадянство, як і її чоловік. А також вона відмовилася від свого ім'я по батькові.

Так, на своїй сторінці в Instagram вона розповіла, що раніше була Марією Володимирівною Машковою, а тепер вона просто Маша Машкова.

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Варто відзначити, що такі зміни можуть бути пов'язані з тим, що батько актриси - Володимир Машков - всіляко підтримує злочинний режим Кремля і війну в Україні. А ось сама Марія стала на бік України.

Між батьком і дочкою неодноразово виникав конфлікт з цього приводу. Машков закликав спадкоємицю повернутися на батьківщину і працювати в країні-агресора, проте вона щоразу відмовлялася.

Разом з тим актриса розповіла, що перефарбувалася в блондинку, а також наближається її дебют в американському серіалі. Зараз знаменитість дуже нервує.

Марія Машкова знайшла сестру з Харкова

Нещодавно стало відомо, що у Марії Машкової є сестра з роду Зеленських. Жінка багато років жила в Харкові. Однак на початку повномасштабного російського вторгнення виїхала за кордон.

Сестри знайшли одна одну в соціальних мережах. Вони вже встигли зустрітися в Молдові. Зараз вони дружать і підтримують одна одну.

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