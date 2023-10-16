Дівчата провели разом час у Кишиневі.

Російська актриса, яка засудила повномасштабне вторгнення РФ в Україну, Марія Машкова зустрілася зі своєю сестрою Мілою Зеленською, яка народилася і живе в Україні.

Дівчата дізналися про існування одне одної зовсім недавно. Міла, дізнавшись про Марію, вирішила їй написати. І ось зараз вони вперше зустрілися в Кишиневі.

"До 40 років знайти молодшу смішну, розумну, добру і сміливу сестру - це дуже потужний досвід. Спасибі нашій прапрабабусі з Кишинева Мілі Зеленській. І спасибі кожному, хто зустрічається нам на шляху останній тиждень... Щоденне. Щосекундне. Диво", - підписала фото з сестрою Машкова.

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Відомо, що Міла Зеленська родом з Харкова. На початку війни вона виїхала з сином до Австрії. Одного разу Міла переглядала відео на YouTube і помітила випуск з путіністом Володимиром Машковим, який говорив, що його бабусю звали Надія Зеленська. Тоді у Міли склався пазл і вона зрозуміла, що вони родичі.

Однак писати Володимиру вона не стала. Вона написала його дочці Марії, яка засуджує геноцид українського народу і навіть перестала спілкуватися з батьком через різні політичні погляди.

Нагадаємо, раніше Маша Машкова заявила, що боїться повертатися на батьківщину.

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