Маша Машкова розповіла, як це сталося.

Російська актриса, яка засудила повномасштабне вторгнення в Україну, Марія Машкова поділилася радісною новиною - вона знайшла свою сестру з Харкова. Дівчата не рідні сестри, тому довгий час не знали про існування одна одної, проте зовсім недавно вони возз'єдналися.

Цікаво, що сестру Машкової звуть Мила Зеленська. На початку великої війни вона разом із сином виїхала з Харкова до Австрії.

Так, дівчина розповіла, що після початку війни вирішила знайти своє генеалогічне дерево, щоб дізнатися про всіх родичів. Так вона і вирахувала Машкову. За словами Мили, вона знала позицію Марії щодо вторгнення РФ, тому відразу ж зважилася їй написати.

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"Знаючи позицію Маші щодо війни, я не роздумуючи вирішила їй написати, тому що ця інформація мене шокувала, але я не була впевнена, що вона навіть це побачить. Маша відповіла через 5 хвилин. Були сльози, тряслися руки, мені не вірилося", – написала Мила в Instagram.

Машкова, в свою чергу, зізналася, що дуже переживала за сестру і за те, як її сприймуть користувачі мережі. Однак вона все ж зважилася оприлюднити цю інформацію.

Актриса додала, що вони з Милою тепер кожен день на зв'язку, вони підтримують одна одну навіть на відстані.

"Я дуже боялася за неї. Боялася, як ви відреагуєте. Спасибі, що розповіді про те, як ви не проти нашої підтримки на відстані, але ненавидите всіх росіян без розбору – чергова пропаганда російської злочинної влади. А тобі, Мило, дякую за сміливість бути першою українкою, яка не побоялася публічно простягнути мені, російській, свою руку. Праправнучки революціонера Зеленського близько. бійтеся г*мно–журналісти з Росії", - написала Машкова.

Нагадаємо, раніше Маша Машкова заявила, що боїться повертатися на батьківщину.

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