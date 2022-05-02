За словами Лії, вона хоче повернутися в Україну.

18-річна дочка українського продюсера Костянтина Меладзе - Лія - розповіла, де зараз перебуває, а також про своє бажання повернутися додому.

За словами дівчини, ще на початку березня вона виїхала до Італії. При цьому вона дуже хоче повернутися до Києва, але поки їй цього не дозволяють батьки.

"Ми всі хочемо бути разом якомога раніше. Я рвалася до Києва одна з перших, але зрозуміла, що занадто рано", - написала Лія.

Також Лія поділилася, що зараз вивчає різні мови, зустрічається з друзями і заводить нові знайомства. У вересні 2022 року вона відправиться на навчання в Америку.

"Після того я б найбільше хотіла повернутися і ділитися своїми знаннями в рідній країні, в рідному місті", - додала вона.

Нагадаємо, раніше Валерій Меладзе закликав зупинити війну в Україні.

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