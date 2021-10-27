Маша Полякова в черговий раз потрапила "під роздачу".

16-річна дочка української співачки Олі Полякової - Маша - показала в Instagram відео, на якому постала в джинсах і бюстгальтері. Дівчина кривлялася на камеру і демонструвала свою фігуру.

"Знаєте, мені нестрашно показати себе без фільтра і фотошопу. Хочу підтримати всіх дівчат, які не впевнені в собі, надивившись на "ідеальні тіла", в яких тонна фотошопу", - підписала ролик Маша.

Але шанувальники не оцінили таку ініціативу дівчини і розкритикували її в коментарях: "Капець, д*репа", "Такої фігні я не розумію", "В якому місці вона красива?", "Тільки б ще перестати мордою кривлятися".

На критику своїх підписників Маша вирішила відповісти непристойним жестом. Вона записала відео, на якому показала хейтерам середній палець і язик.

"40-річні жінки, які обсипають мене в коментарях, тримайте все, як любите - ф*к і язик", - написала Полякова.

Нагадаємо, раніше донці Олі Полякової зробили операцію.

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Автор: Діана Могилєвич