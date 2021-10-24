Нещодавно Маша потрапила в лікарню.

Українська співачка Оля Полякова в програмі "Світське життя" розповіла, що її 16-річній дочці Маші нещодавно зробили операцію.

Не так давно дівчина потрапила в лікарню. Тоді вона тільки показала відео з палати, але так і не назвала причину своєї госпіталізації. Шанувальники припустили, що у неї могло бути ускладнення після видалення зуба.

Але, як виявилося, причина зовсім в іншому. Кілька днів у Маші болів живіт. Зіркова мама не розуміла, що відбувається з дочкою і відправила її на УЗД. За результатами обстеження, стало зрозуміло, що Маші потрібно робити операцію.

Читайте також8-річна дочка Пугачової розчулила шанувальників на новому фото"У Маші була термінова ситуація. Було дуже страшно, тому що такі речі відбуваються несподівано. У неї дуже сильно болів два дні живіт і ми не знали, що це діється. Коли вже подивилися на УЗД - її терміново забрали оперувати", - сказала Полякова.

Також вона додала, що зараз з її дочкою все добре, але потрібно відвести її до "бабці".

"Але до бабки треба сходити, щоб злизати з чола", - пожартувала Оля.

Нагадаємо, раніше донька Олі Полякової зізналася, як комплексувала через зовнішність.

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Автор: Діана Могилєвич