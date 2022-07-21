Марія Машкова підкреслила, що Росія, як і раніше, вбиває мирних жителів України, розповідаючи, що цілилася у військові бази злісного нацистського ворога, і додала, що мріє побачити Путіна в Гаазі.

Дочка російського актора-пропагандиста Володимира Машкова - Марія Машкова, яка з початку повномасштабного вторгнення Росії відгукується проти війни в Україні, показала архівні відео свого перебування в Києві в 2021 році і звернулася до росіян і українців.

Так, на своїй сторінці в Instagram, російська актриса, яка зараз з сім'єю живе в США, написала, що кожен її ранок починається однаково.

"Відкриваю новини з надією, що війна закінчилася. Але вона йде. Нехай на Патріках в центрі Москви таке відчуття і відсутнє. Але Росія, як і раніше, вбиває мирних жителів, розповідаючи, що цілилася у військові бази злісного нацистського ворога. В ім'я збереження руського міра і припинення утиску російської мови", - розповіла Машкова.

Свій пост Марія проілюструвала відео зі своєю дочкою від 1 травня 2021 року, зняте в Києві.

"Столиця, за твердженнями влади моєї країни, того самого нацизму. Парк Шевченка. Фоном вуличний музикант співає пісню. Російською. Але там щось про минуле... Я пару місяців тому писала, що хочу побачити В.В. Путіна в Гаазі, відповідальним за руйнування життя людей відразу в двох країнах. Моїй зокрема. Бажання переросло в мрію. Єдину, на даний момент. Мої мрії мають властивість збуватися, але цього разу я постараюся мріяти щосили. Як ніколи раніше", - написала вона.

Також в інста-сторіс Машкова звернулася до росіян і українців.

"Росіяни! Україна - неймовірно красива країна. У ній живуть люди. Такі ж, як ми. Я не прошу вас геройствувати. Пропоную хоча б зробити перший крок. Усвідомити, що те, що ми творимо - це пи*дец. І спаліть же ви нарешті телік!"- закликала актриса.

"Українці! Ви обов'язково переможете! Весь світ допоможе відбудувати ваші зруйновані міста. Ви сильні і вільні. А ми будемо на вас дивитися і вчитися. Довго. Складно. Боляче", - зазначила Машкова.

Нагадаємо, після того, як Машкова виступила на CNN і засудила війну, розв'язану Росією проти України її батько - актор Володимир Машков - вимагав негайно повертатися в Росію разом з дітьми і бути "хорошою росіянкою". Однак Марія залишилася в Америці і відмовилася від будь-якої роботи в Росії.

Пізніше Марія Машкова розповіла про відносини з рідними в РФ після початку війни в Україні. Вона зізналася, що на заміну любові до рідних приходять ненависть і безвихідь.

Зазначимо, Володимир Машков у 2022 році підтримав визнання "ДНР" і "ЛНР".

18 березня 2022 виступив у "Лужниках" на мітингу-концерті на честь річниці анексії Криму РФ під назвою "Za світ без нацизму! Zа Росію! Zа президента", де процитував вірш Федора Тютчева з критикою заходу.

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