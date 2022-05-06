Барбара Кузьменко виставила на благодійний аукціон футболку.

Дочка покійного українського артиста Кузьми Скрябіна Барбара виставила на аукціон особисту річ батька - футболку, в якій він часто виступав на концертах, збираючи повні зали. Про це дівчина написала на своїй сторінці в Instagram.

"Ми вирішили передати на аукціон футболку батька. У ній він запалював концерти ще в далекому 2014 році. Зібрані кошти підуть на підтримку ЗСУ та медикаменти. Все буде Україна!",- прокоментувала Барбара.

Аукціон проводить благодійна організація b42kon.help на сторінці в Instagram.

"Саме в цій футболці він запалював на фестивалі "Файне місто" в 2014 році, коли в нашу країну прийшла війна. Кузьма ніколи не ліз за словом в кишеню. Просто і невимушено, він відправляв зі сцени х*йла і його послід туди, де їм і належить бути. Зібрані кошти підуть на авто для ЗСУ та до Благодійного Фонду ім. Кузьми Скрябіна, який займається закупівлею медикаментів та медичного обладнання для потреб військових і цивільного населення", - написали організатори аукціону.

Нагадаємо, українські зірки переспівали хіт Скрябіна "Місця щасливих людей", згадавши про Маріуполь, Харків, Ірпінь.

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