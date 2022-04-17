Кузьма ще за життя багато говорив про війну і був патріотом України.

Український продюсер Потап оприлюднив уривок інтерв'ю Скрябіна, в якому він ще за життя говорив про війну. У його словах помітили певне пророцтво.

В інтерв'ю Андрій Кузьма бажав Україні знайти президента-патріота, який зміг би відвоювати нашу країну. Також він говорив про те, що війна в Україну прийшла вже давно, але більшість жителів удавали, що нічого не відбувається, бо на той момент це не торкнулося їх особисто.

"І тому, напевно, ще одне треба сказати, щоб не забувати про те, що ця війна вже давно прийшла. Те, що її немає тут, не означає, що її немає. Вона є тому, що люди гинуть і з Кривого Рогу, і зі Львова, і з Миколаєва, і з Чернігова. Звідусіль. А величезна кількість людей в Україні удає, що нічого не змінилося", - говорив тоді Кузьма.

Зараз же Потап зазначив, що ті слова Скрябіна були пророчими. Його підтримали і шанувальники, які також погодилися зі словами Кузьми.

Зазначимо, Кузьма Скрябін загинув у ДТП в 2015 році. Він отримав звання "Герой України".

Нагадаємо, раніше Потап емоційно звернувся до зірок-мовчунів з Росії.

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