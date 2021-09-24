Зірку ледь не вбило струмом у реанімаційній.

Відомий український лікар Євген Комаровський переніс клінічну смерть прямо на роботі. Зірку в буквальному сенсі ледь не вбило струмом. Неприємний інцидент трапився в реанімаційній.

Про це доктор Комаровський розповів у програмі "Зірковий шлях".

Лікар, який часто дає українцям поради та в доступній формі пояснює важливу інформацію про здоров'я, сміливо заявив, що його зовсім не лякає критика від хейтерів і недоброзичливців. Таку позицію Комаровський пояснив історією про клінічну смерть і складнощі в житті. За словами лікаря, йому довелося пережити занадто багато непростих ситуацій, тому слова хейтерів для нього нічого не значать.

"Я такий шлях пройшов, не дай вам бог всім. Я кілька разів був на межі життя і смерті, переніс клінічну смерть. Ми з дружиною, напевно, 15 років життя не могли взяти відпустку разом. Тому що я їхав один місяць з дітьми відпочивав, вона - другий", - розповів Комаровський.

Виявилося, доктор міг загинути прямо під час роботи. Комаровський переніс клінічну смерть через удар струмом.

"Мене вбило електричною лампою кварцовою у відділенні реанімації. Її замкнуло. Її треба було посунути, а я її взяв. І, коли я падав, вбило, вона на мене впала, і вирвалася з розетки. Ну і плюс гуркіт. І це відділення реанімації. Тобто тут же набігла купа реаніматологів, відкачали мене, я прийшов до тями", - розповів Комаровський.

Дружина доктора відразу зрозуміла, що його ледь не вбило струмом. Того дня вона, за випадковим збігом, була на заняттях з судової медицини і вивчала ознаки смерті від удару струмом. Дружина Комаровського побачила на його шиї "незрозумілі блискавки" і обвуглений палець. На щастя, лікар залишився живим.

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Автор: Поліна Кузенко