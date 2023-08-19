Донька фронтмена гурту KOZAK System Івана Леньо, Маланка, потрапила під ракетний удар по Чернігову. Артист показав листування з дівчиною.
Дитина співака перебувала прямо у місці "прильоту". Вибухом її відкинуло у стіну. Дівчина дивом не отримала серйозні ушкодження.
"Лягли швидко, але накрило склом, попелом, і відкинуло в стіну. Тані трохи голову подряпало, у мене дрібні подряпини, трохи крові", - написала донька фронтмена.
Також вона розповіла, що бачила трупи. Доньці артиста довелося бігти до укриття по склу, поруч із тілами загиблих людей.
"Купа трупів, крик, ми бігли по склу і поміж трупів. Тато, це п*здець. Я не знаю, як ми вижили, але дякую нашим янголам. Добігли до підвалу, скло витрусили, рани обробили. Мама теж у підвалі, але в іншому. Поки сидимо тут", - додала донька артиста.
Сам Леньо зазначив, що сьогодні він посивів. У коментарях фани пишуть, що вони шоковані черговою атакою росіян. Користувачі також додали, що донька артиста "народилася" у сорочці. Також вони пишуть:
- "Моя мама теж там була, вийшла саме з церкви за Драмом... Дуже сильно злякалась. плаче і плаче. Бережи всіх Бог"
- "Боженька вберіг"
- "Як жахливо таке прочитати. Страшна трагедія. Дякувати Богу, ваші рідні живі!".
Ракетний удар по Чернігову - що відомо
Сьогодні росіяни вдарили по мирному місту. Окупанти поцілили по центру Чернігова. Вже відомо про 7 загиблих, чимало людей постраждало.
Президент України Володимир Зеленський жорстко відреагував на черговий злочин росіян. Він висловив співчуття тим, хто втратив рідних. Також Зеленський зазначив, що РФ обов'язково повинна програти в цій війні, адже тільки це буде перемогою життя.