Дитина співака перебувала прямо у місці "прильоту" / фото facebook Леньо

Донька фронтмена гурту KOZAK System Івана Леньо, Маланка, потрапила під ракетний удар по Чернігову. Артист показав листування з дівчиною.

Дитина співака перебувала прямо у місці "прильоту". Вибухом її відкинуло у стіну. Дівчина дивом не отримала серйозні ушкодження.

"Лягли швидко, але накрило склом, попелом, і відкинуло в стіну. Тані трохи голову подряпало, у мене дрібні подряпини, трохи крові", - написала донька фронтмена.

Відео дня
Донька фронтмена KOZAK System потрапила під ракетний удар по Чернігову / скриншот

Також вона розповіла, що бачила трупи. Доньці артиста довелося бігти до укриття по склу, поруч із тілами загиблих людей.

"Купа трупів, крик, ми бігли по склу і поміж трупів. Тато, це п*здець. Я не знаю, як ми вижили, але дякую нашим янголам. Добігли до підвалу, скло витрусили, рани обробили. Мама теж у підвалі, але в іншому. Поки сидимо тут", - додала донька артиста.

Сам Леньо зазначив, що сьогодні він посивів. У коментарях фани пишуть, що вони шоковані черговою атакою росіян. Користувачі також додали, що донька артиста "народилася" у сорочці. Також вони пишуть:

  • "Моя мама теж там була, вийшла саме з церкви за Драмом... Дуже сильно злякалась. плаче і плаче. Бережи всіх Бог"
  • "Боженька вберіг"
  • "Як жахливо таке прочитати. Страшна трагедія. Дякувати Богу, ваші рідні живі!".

Ракетний удар по Чернігову - що відомо

Сьогодні росіяни вдарили по мирному місту. Окупанти поцілили по центру Чернігова. Вже відомо про 7 загиблих, чимало людей постраждало. 

Президент України Володимир Зеленський жорстко відреагував на черговий злочин росіян. Він висловив співчуття тим, хто втратив рідних. Також Зеленський зазначив, що РФ обов'язково повинна програти в цій війні, адже тільки це буде перемогою життя.

Вас також можуть зацікавити новини: