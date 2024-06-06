Відома українська продюсерка Ірина Горова повідомила, що її 26-річна донька Наталія вийшла заміж за іноземця. Знаменитість показала кадри молодят.
Як відомо, нині Наталія живе у Польщі разом з коханим Аміром. Там донька продюсерки будує свою кар'єру маркетолога і працює в ІТ-компанії.
Для важливої події у житті дівчина обрала вишукану сукню білого кольору. Однак від фати Наталія відмовилася і була без прикрас на голові. Її обранець був у білій сорочці та класичних сірих штанах. Горова опублікувала перші знімки з важливої події і привітала закоханих.
"Вітаю мої. Кохайтеся, насолоджуйтесь життям, підтримуйте один одного. Я неймовірно щаслива мама", – написала продюсерка.
Судячи з фото, ймовірно, весілля було за кордоном. Амір родом з Лівану, тож святкування могло відбутися саме в цій країні. Від гучного свята молодята відмовилися і провели день у колі найближчих. Зіркова матуся на весіллі не була, але підтримувала пару по відеозв'язку.
Нагадаємо, раніше Ірина Горова зізналася, чи вільне її серце. Вона поділилася подробицями особистого життя.