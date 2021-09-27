Анна Заворотнюк розповіла, як себе почуває страждаюча від онкології актриса.

Донька тяжкохворої російської актриси Анастасії Заворотнюк перервала тривале мовчання і нарешті прокоментувала її стан. За словами Анни Заворотнюк, її мати активно бореться за життя.

Інформацією про онкохвору Заворотнюк її дочка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Зараз Анна Заворотнюк активно веде соціальні мережі і ділиться з фанатами уроками з макіяжу і стилю. Донька актриси, яка прославилася завдяки ролі Вікторії Прутковської в російському серіалі "Моя прекрасна няня", часто отримує питання щодо стану своєї матері. Однак вона не любить говорити про хворобу та ситуацію в цілому, тому такі питання найчастіше залишаються без відповіді.

Цього разу Заворотнюк-молодша зробила виняток. Шанувальники запитали, як зараз себе почуває актриса і чи може її донька показати спільне фото з нею. Багатьох цікавить зовнішність Заворотнюк, бо, за чутками, вона сильно поправилася і навіть облисіла.

Заворотнюк-молодша написала, що її мама "боєць" і у неї все буде добре. Донька актриси не стала розкривати подробиці, проте дала зрозуміти, що з її матір'ю все добре.

Що стосується питання про фото онкохворої Заворотнюк, це питання доньці актриси не сподобалося.

"Спільне фото ми не викладемо, для чого це?"- написала Заворотнюк-молодша.

Судячи з усього, актриса дійсно втратила колишню красу і тепер не хоче показувати свою зовнішність фанатам.

Хвороба Заворотнюк - що відомо

На початку осені 2019 року ЗМІ повідомили про те, що Анастасія Заворотнюк серйозно хвора і потрапила до лікарні. Після цього її чоловік Петро Чернишов утримувався від виступів. Сама актриса "пропала" з соцмереж.

У травні 2020 року в Росії вперше офіційно оприлюднили діагноз Заворотнюк - гліобластома.

Влітку 2021 року друг Заворотнюк розкрив правду про її стан і розповів, що у неї немає волосся і вона пересувається на колясці.

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Автор: Віолетта Орлова