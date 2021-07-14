Зірка серіалу " Моя прекрасна няня "вийшла в ремісію, але через ускладнення вона не може повноцінно рухатися і знаходиться в"легкій ейфорії".

Актриса Анастасія Заворотнюк, яка вже понад два роки бореться з онкологією, вийшла на стадію ремісії. Попри це, зірка серіалу "Моя прекрасна няня" страждає від безлічі ускладнень після хіміотерапії та експериментального лікування гліобластоми (пухлини головного мозку).

Правду про стан актриси і те, як зараз виглядає Анастасія Заворотнюк, розповів виданню "КП" її друг Анатолій Демидов.

Режисер і колишній актор Анатолій Демидов стверджує, що зараз Заворотнюк живе під Москвою в своєму будинку і пересувається на візку. Вона іноді втрачає свідомість, страждає від проблем з пам'яттю і практично не може ворушити правою рукою.

Коли знайомий Демидова зустрівся з Заворотнюк, актриса була в стані "легкої ейфорії", зірка посміхалася, але не хотіла говорити. Можливо, так діють ліки.

Читайте також"Радію за Пугачову": Максим Галкін у плавках розохотив мережуЗовнішність Заворотнюк залишає бажати кращого, повідомив режисер. Актриса носить косинку, через хіміотерапію вона залишилася без волосся. Лікування позначилося і на вазі зірки, вона сильно поправилася. Своє обличчя Заворотнюк закриває великими сонцезахисними окулярами.

Незважаючи на проблеми зі здоров'ям, актриса намагається добре виглядати. Заворотнюк роблять манікюр і макіяж, проте родичі намагаються не давати їй дзеркало. Зірка засмучується, коли бачить себе у відображенні.

Сім'я оберігає Заворотнюк від потрясінь і надмірної уваги з боку преси. У актриси немає мобільного телефону, її ніколи не залишають одну, за зіркою завжди доглядає доглядальниця.

Анастасія Заворотнюк часто бачить свою молодшу дочку, спілкується зі священиком і дуже цінує турботу матері. Зірка намагається повернутися до звичного життя. Незважаючи на ремісію, її стан все одно залишається задовільним.

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Автор: Поліна Кузенко