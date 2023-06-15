Самі закохані поки не коментують своє весілля.

Українська співачка Надя Дорофєєва планує вийти заміж за коханого, ресторатора Михайла Кацуріна вже найближчими днями. Про це повідомив фешн-журналіст Роман Тимофєєв у своєму Telegram-каналі.

"Чув чутки, що Надя Дорофєєва готується зіграти весілля з Кацуріним в найближчі дні", - написав він.

У коментарях під постом і зовсім написали, що вони одружаться 15 червня, проте ні Дорофєєва, ні Кацурін ніяк не коментують цю інформацію.

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Зазначимо, про роман Додо і Кацуріна стало відомо влітку 2022 року. Тоді закохані зізналися, що розлучилися зі своїми тодішніми подружжями, щоб бути разом.

Надя пішла від Володимира Дантеса, а Михайло - від Даші Кацуріної, з якою виховував двох дітей.

На пару обрушився хейт, їх звинувачували в свінгерстві і зраді своїх партнерів. Тому вони випустили спільну пісню "Щоб не було", в якій заспівали про своє кохання і біль.

Нагадаємо, раніше Дорофєєва показала реакцію мами на Кацуріна.

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