Співачка вже познайомила обранця з матір'ю, разом вони провели вечір.

Українська співачка Надя Дорофєєва показала, як провела час зі своєю мамою. З ними був і бойфренд співачки Міша Кацурін. Вона вже познайомила його з матір'ю.

На відео, які Дорофєєва розмістила у Stories, можна помітити реакцію її мами на Кацуріна та його музику. Жінка не приховувала, що вона їй не подобається. Це помітила й сама Дорофєєва.

Співачку веселила реакція мами. Поки Кацурін грав, вона сиділа поруч із ним та спостерігала. У цей час її матір кумедно тупала ногою та трималася руками за голову.

Судячи з усього, Кацурін порозумівся з мамою своєї обраниці. А до того, що вона не оцінила його музику, усі поставилися з гумором.

Окрім цього, співачка заінтригувала фанів. Вона розповіла, що вже дуже хоче представити їм ще одну нову пісню. Раніше Дорофєєва планувала випустити трек "Кохаю, але не зовсім", проте вирішила відкласти прем'єру через підрив Каховської ГЕС. Ймовірно, співачка потішить фанів одразу двома піснями.

Стосунки Дорофєєвої та Кацуріна - що відомо

Після того, як Дорофєєва розлучилася з Дантесом, вона не змогла приховати від фанів, що закрутила роман с Кацуріним. Згодом співачка почала показувати спільні фото з новим обранцем та ділитися своїм щастям.

Втім, у мережі почали критикувати Кацуріна. Його звинувачували у тому, що він покинув свою дружину заради співачки. Сам Кацурін зазначав, що не став би залишатися у шлюбі з колишньою навіть заради їхніх дітей.

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