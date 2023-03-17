Співачці стало дуже зле, тому вона не змогла виступити.

16 березня українська співачка Надя Дорофєєва повинна була виступити в Луцьку, але вона скасувала концерт через погане самопочуття. Як розповіла знаменитість в Instagram, їй вистачило сил дати концерт 15 березня, але через хворобу вона змушена була перенести наступний виступ.

"Луцьк, дорогі, я так чекала на нашу зустріч, але через хворобу змушена перенести концерт. Вчора сил на виступ ще вистачило, але сьогодні дуже-дуже зле себе почуваю", – поскаржилася Дорофєєва.

Відомо, що концерт у Луцьку таки відбудеться, але 21 березня. Співачка додала, що всі квитки залишаються дійсними.

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При цьому Дорофєєва не розсекретила, що саме з нею сталося.

Надю Дорофєєву "підкосив" вірус

Раніше Додо вже скаржилася на погане самопочуття. Вона говорила, що у неї сильно болить голова. Всі симптоми вказували на те, що вона заразилася коронавірусом, проте тест виявився негативним.

"Судячи з усього, зараз епідемія грипу. Причому дуже потужна. Так що, всім не хворіти, а то грип цей - просто жах", - написала тоді Дорофєєва.

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