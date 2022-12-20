Співачка поскаржилася на епідемію грипу.

Українська співачка Надя Дорофєєва поскаржилася на погане самопочуття і розповіла, що ймовірно захворіла на грип. За її словами, у них з Михайлом Кацуріним висока температура, яку поки вони не можуть збити.

Також знаменитість поскаржилася на сильний головний біль. При цьому Додо зазначила, що симптоми схожі на коронавірус. Тому вона зробила тест. Він виявився негативним.

"Судячи з усього, зараз епідемія грипу. Причому дуже потужна. Так що, всім не хворіти, а то грип цей - просто жах", - написала Дорофєєва в інста-сторіз.

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Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва розповіла про минуле і Росію. Співачка зізналася, що зараз шкодує про співпрацю з російським ринком.

"До 24 лютого я була інфантильною і безвідповідальною. Мені було комфортно вважати себе аполітичною. Більш того, мені здавалося, що бути аполітичною - це класно і, так би мовити, дуже творчо", - сказала співачка.

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