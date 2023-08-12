Артисти анонсували прем'єру їхнього першого дуетного треку.

Співачка Надя Дорофєєва та співак Макс Барських потішили своїх прихильників анонсом дуетного треку.

В Instagram Дорофєєва опублікувала веселе відео з Барських. Артисти позують у студії звукозапису. Співачка оголосила, що невдовзі вийде їхня спільна робота - трек "Ритми". Прем'єра - 18 серпня. В кінці відео зазвучав маленький фрагмент треку.

"Не знаю як так сталося, що у нас досі не було дуету. Виправляємось. Скоро почуєте наші "Ритми", - підписала ролик Дорофєєва.

Під час повномасштабної війни Надя Дорофєєва та Макс Барських потоваришували. Співачка запросила артиста на день народження, який святкувала у Києві. Крім того, Барських товаришує з чоловіком Дорофєєвої, ресторатором Мішею Кацуріним.

Трек "Ритми" стане першою спільною музичною роботою Наді та Макса. Шанувальники зможуть прослухати його менш ніж за тиждень - у п'ятницю, 18 серпня.

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