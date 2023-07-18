Також співачка розповіла, як Кацурін їй освідчився.

Українська співачка Надя Дорофєєва розповіла, чи буде вона змінювати прізвище після весілля з Мішею Кацуріним. Фанів дуже цікавить це питання. Деякі з них вважають, що прізвище зірки вже стало "брендом".

Як виявилося, співачка не планує ставати Кацуріною. За словами зірки, вона ніколи не стане змінювати прізвище. В ефірі "Нашого радіо" вона заспокоїла усіх, хто через це хвилювався.

"Ні, Дорофєєва. Все нормально. Я вже Дорофєєва і це на все життя", - запевнила фанів співачка.

Окрім цього, зірка розповіла, як саме Кацурін їй освідчився. За словами Дорофєєвої, вона та її обранець розуміли, що одружаться, з самого початку стосунків. Тому коли чоловік їй освідчувався, вона не одразу це зрозуміла. Окрім цього, співачка не почула усі слова від коханого.

Кацурін вирішив поговорити про весілля, коли вони разом їхали на скутері. Зірка була у шоломі, вона чула лише уривки фраз. Тому її обранець зупинив скутер та ще раз перепитав співачку.

Коли Дорофєєва та Кацурін одружилися

Чутки про таємне весілля співачки та її обранця почали ходити ще на початку літа. Втім, Дорофєєва та Кацурін нічого не розповідали фанам. Лише 13 липня вони показали весільні фото, це стало першим офіційним підтвердженням того, що пара уклала шлюб.

Згодом відомий продюсер Володимир Завадюк видав секрет весілля Дорофєєвої та Кацуріна. Як виявилося, воно відбулося як мінімум місяць тому.

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