Співачка та її обранець вже показали себе у весільних нарядах.

Співачка Надя Дорофєєва та її обранець Міша Кацурін одружилися. Зіркова пара "підірвала" мережу новиною, адже раніше вони спростовували чутки про наміри узаконити стосунки.

"Подейкують, Кацурін та Дорофєєва таємно одружилися. Не знаємо, правда це чи ні, але фотки такі в телефонах у нас є", - написали Дорофєєва та Кацурін.

Зіркова пара вже показала перші фото та відео з весілля. Дорофєєва обрала напівпрозору довгу сукню кольору айворі з мереживним декольте. Свій образ співачка доповнила фатою. Вона не стала робити складні зачіски, для весілля зірка обрала максимально простий варіант.

Обранець співачки, ресторатор Міша Кацурін, обрав для церемонії чорний костюм. Він доповнив свій образ "нотками бунтарства" - простими кедами та кепкою.

На фото Дорофєєва та Кацурін мають щасливий вигляд. Вони посміхалися та показували обручки.

Мережа буквально шаленіє від неочікуваного допису зіркової пари. У коментарях усього за декілька хвилин вже з'явилося чимало привітань. Фани пишуть:

"Нарешті!"

"Найкраща пара!"

"Боже, не можу повірити, це таке щастя, вітаю!".

Нагадаємо, нещодавно Дорофєєву та Кацуріна помітили у ЦНАПі, через що у мережі вирішили, що співачка та її обранець одружилися. Втім, вони лише жартували та нічого не підтвердили.

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