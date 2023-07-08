Зіркова пара, як вважають фани, вже зіграла таємне весілля.

Співачка Надя Дорофєєва та її обранець Міша Кацурін разом відвідали Центр надання адміністративних послуг після чуток про весілля. Шоумен В'ячеслав Соломка вже розмістив фото співачки та її бойфренда.

"Надя Дорофєєва та Міша Кацурін у київському ЦНАПі. Невже одружуються?! Чи оформлюють субсидію?!" - пожартував він.

У коментарях фани одразу почали писати, що співачка може змінювати прізвище. Втім, Дорофєєва та Кацурін не підтверджували інформацію про весілля, тому ці припущення можуть бути лише мріями шанувальників.

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Згодом на фото з ЦНАПу відреагувала сама співачка. Вона "репостнула" допис шоумена, а також пожартувала. Звісно ж, Дорофєєва не стала розповідати, що саме робила з Кацуріним в адміністративній установі.

"Не дають вже спокійно оформити субсидію", - пожартувала співачка.

Чутки про весілля Дорофєєвої та Кацуріна - з чого все почалося

Нещодавно блогер Богдан Беспалов заявив, що Дорофєєва і Кацурін таємно зіграли весілля. Він стверджував, що зіркова пара святкувала радісну подію у Києві. Через підвищену секретність гостям заклеювали камери на телефонах, щоб ті нічого не знімали і не викладали в соцмережі, розповідав блогер.

Згодом Дантес вперше висловився про "весілля" Дорофєєвої та Кацуріна. Колишній чоловік співачки пожартував, що точно пішов би на свято, якби його запросили. Втім, він натякнув, що весілля ще не було.

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