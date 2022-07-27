Сергій Лазановський вважає, що ця мова для нього чужа.

Сергій Лазановський, який в 11 сезоні шоу "Голос країни" здобув перемогу, виступаючи від команди Наді Дорофєєвої, розповів, що за весь проект жодного разу не співав російською мовою. Так, на сліпих прослуховуваннях він виконав англомовний хіт, а потім віддавав переваги українській мові.

В інтерв'ю "Музвар" Сергій пояснив, чому було саме так.

"Хоча "Gorit" ми повинні були співати російською мовою, я відмовився. Це настільки мені чужа мова, я не хотів... Коли я пішов з проекту в нокаутах, то я просто записав українську версію пісні Наді. Подумав, що може написати "Gorit" українською? Покажу Наді, що вона і так може зазвучати. І вона на прямих ефірах підійшла і згадала, каже: "Заспіваймо й українською". Я розцвів, був на сьомому небі від щастя. Думав, а може зараз вона перепише її українською", - згадав Лазановський.

Зараз Сергій зазначив, що пише для Надії українську пісню і дуже сподівається, що зірка на неї погодиться.

Нагадаємо, нова пісня переможця "Голосу країни-11" Лазановского б'є рекорди. Музикант представив композицію в колаборації з акордеоністом-віртуозом DIRESH.

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