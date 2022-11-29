Зірка планує дати концерти в трьох містах - Києві, Львові та Чернівцях.

Співачка Надя Дорофєєва вирушає у невеличкий благодійний тур містами України. Вона планує відвідати Львів і Чернівці, а також виступити в Києві.

Кошти, які вийде зібрати в рамках туру "Сенси", будуть спрямовані на відновлення житла - добровольчим будівельним батальйонам "Добробат". Ось що з цього приводу сказала сама зірка в інтерв'ю "24 каналу":

"Ми вже всі знаємо, як це залишитися без світла, води, інтернету. Але залишитися без дому напередодні зими - це просто жах! Тому я і розпочала співпрацю з добровольчим рухом "Добробат" – волонтерами, які відновлюють зруйноване житло. Почали ми зі спільного творчого проекту - кліпу "Крапають", де робили збір, і продовжуємо, збираючи кошти на моїх концертах, щоб допомогти більшій кількості українців відновити, повернути свій дім!".

Артистка каже, що на концертах виконуватиме пісні з нового альбому "Сенси", який був представлений цієї осені. Однак Надя обіцяє і сюрпризи для своїх слухачів.

"В якості подяки серед усіх учасників я розіграю картину з кліпу "Крапають", яку ми створили разом з українським художником Євгеном Лесняком", - резюмувала Дорофєєва.

Альбом Дорофєєвої "Сенси"

Після 24 лютого артистка перейшла на українську мову в побуті, а також спробувала перекласти на державну свою творчість. Так, вона українізувала пісню "Разноцветная" - тепер є її друга версія під назвою "Різнокольорова". У вересні Надя презентувала перший україномовний альбом "Сенси".

Нагадаємо, Дорофєєва відповіла, чи почала вона говорити українською мовою в побуті.

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