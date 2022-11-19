Михайло і Даша Кацуріни повідомили про розрив на наступний день після того, як це зробили Надя Дорофєєва і Вова Дантес. Тепер Вова з Дашею, а Надя - з Мішею.

Ресторатор Міша Кацурін, який віднедавна перебуває в центрі бурхливих обговорень через роман з Надею Дорофєєвою, відреагував на хейт у мережі. Найбільше негативних коментарів на його адресу пов'язані з тим, що він кинув свою першу дружину Дашу заради Наді. Публіка вважає, що він "повинен був зберегти шлюб заради сина і дочки". В Instagram Михайло відповів, що з таким твердженням не згоден:

"У стосунках бувають складні періоди і потрібно сумлінно працювати, щоб фіксити негативне і розвивати позитивне. Психологи приватні, сімейні, спеціальна література, сімейні правила і очікування, 5 мов любові, іграшки, віпассани. Треба спробувати все. Я, наприклад, спробував. Але слід бути чесним з собою і вміти зупинитися, коли не працює. Залишатися у стосунках заради дітей - не ок".

Щоб проілюструвати свою думку, він опублікував знімок з сином і дочкою.

Відео дня

Що відомо про роман Дорофєєвої і Кацуріна

Раніше Даша і Міша Кацуріни були близькими друзями Дорофєєвої і Дантеса. Вони разом проводили дозвілля і літали у відпустку. Екстрасенс Макс Гордєєв сказав, що у них міг бути секс учотирьох, що вплинуло на рішення "обмінятися" партнерами.

Після того, як пари заявили про розлучення, Надю побачили в обіймах Михайла, але пара не коментувала свій союз. Про стосунки вони зважилися повідомити тільки влітку.

Нагадаємо, Дорофєєва відповіла, чи почала вона говорити українською мовою в побуті.

Вас також можуть зацікавити новини: