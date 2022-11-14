Співачка Надія Дорофєєва / фото instagram.com/nadyadorofeeva

Українська співачка Надя Дорофєєва після повномасштабного вторгнення РФ перейшла на українську мову. Також артистка переклала на державну і свою творчість. Так, вона випустила перший україномовний альбом "Сенси" і перевипустила свою пісню "Разноцветная" (тепер - "Різнокольорова"). Зараз зірка в своєму Instagram-блозі відповіла на питання про те, якою мовою вона спілкується в побуті:

"Я вже більше і більше спілкуюся українською. Іноді вже навіть сама не помічаю, як перейшла. Радію".

Дорофєєва відповіла, якою мовою говорить вдома / скріншот

Зірки, які перейшли на українську мову

Після 24 лютого українською мовою стали говорити блогер Олексій Дурнєв, телеведуча Маша Єфросиніна, співачка Оля Полякова, дружина Олександра Скічка Єлизавета Юрушева і багато інших. 

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Однак не обійшлося без скандалів. Наприклад, Полякова і Єфросиніна у своїй спільній YouTube-програмі "Взрослые девочки" спочатку заявили, що російською їм простіше висловлювати свої емоції. За це вони отримали хвилю критики, після чого все ж переклали шоу українською. 

Нагадаємо, через неякісний дубляж російськомовних учасниць "Холостяка" проект розкритикували в мережі.

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