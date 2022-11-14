У публічному просторі зірка після 24 лютого намагається говорити виключно державною мовою.

Українська співачка Надя Дорофєєва після повномасштабного вторгнення РФ перейшла на українську мову. Також артистка переклала на державну і свою творчість. Так, вона випустила перший україномовний альбом "Сенси" і перевипустила свою пісню "Разноцветная" (тепер - "Різнокольорова"). Зараз зірка в своєму Instagram-блозі відповіла на питання про те, якою мовою вона спілкується в побуті:

"Я вже більше і більше спілкуюся українською. Іноді вже навіть сама не помічаю, як перейшла. Радію".

Зірки, які перейшли на українську мову

Після 24 лютого українською мовою стали говорити блогер Олексій Дурнєв, телеведуча Маша Єфросиніна, співачка Оля Полякова, дружина Олександра Скічка Єлизавета Юрушева і багато інших.

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Однак не обійшлося без скандалів. Наприклад, Полякова і Єфросиніна у своїй спільній YouTube-програмі "Взрослые девочки" спочатку заявили, що російською їм простіше висловлювати свої емоції. За це вони отримали хвилю критики, після чого все ж переклали шоу українською.

Нагадаємо, через неякісний дубляж російськомовних учасниць "Холостяка" проект розкритикували в мережі.

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