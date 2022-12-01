Руслан Квінта заявив, що співачка не хоче піаритися на війні.

Український композитор і друг співачки Софії Ротару - Руслан Квінта - прокоментував поведінку знаменитості з початку повномасштабного російського вторгнення. За його словами, вона не публічна людина і не хоче з'являтися в різних програмах і давати інтерв'ю.

В інтерв'ю "КП в Україні" Квінта розповів, що Ротару не хоче піаритися на війні:

"У неї, як і у мене, є з ким спілкуватися. Я взагалі не люблю цього всього показушного. І до війни я жив у своєму творчому світі. Є люди, які розпилюють себе на різні піар-історії, хайп на цьому ловлять, хейтять і так далі... А я свою енергію не хочу розкидати... Софія Михайлівна дуже скромна людина, така, як і я... Вона не любить давати інтерв'ю, і я теж не люблю це робити, не любить зніматися в програмах, я – теж. Ми схожі".

Він додав, що сенс життя в тому, щоб про тебе говорили, коли тебе не стане, а не за життя думати, написали про тебе щось чи ні.

"А що вона (Ротару, - УНІАН) повинна говорити? Вона говорить музикою і піснями, як і я", - уточнив продюсер.

Позиція Софії Ротару щодо війни в Україні

Співачка так жодного разу і не висловилася про війну в рідній країні. При цьому вона періодично публікує фотографії всіх жахів, які окупанти творять на нашій землі.

Відомо, що весь час, з 24 лютого, вона залишалася в Україні. Також з'являлася інформація про те, що співачка допомагає ЗСУ.

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