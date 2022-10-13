Зараз Софія Михайлівна відмовилася від виступу і в Росії, і в Україні.

Співачка Софія Ротару, яка є однією з дуже відомих як в РФ, так і в Україні, після 24 лютого 2022 року зайняла позицію мовчунки. Вона практично не висловлюється з приводу війни, лише зрідка публікує у своєму блозі наслідки жахливих обстрілів мирних міст. Зараз її колишній концертний директор Сергій Лавров в інтерв'ю росЗМІ розповів, що знаменитість втрачає великі гроші.

"Зараз не час виступати, Софія Михайлівна це розуміє. Хоча замовлень на неї предостатньо. Мені постійно телефонують люди, які хочуть її бачити на своїх заходах. Цікавляться, як і за скільки можна запросити Софію Михайлівну. Я, чесно кажучи, навіть їй не дзвоню і нічого не пропоную. Розумію, що в такий непростий час вона виходити на сцену не буде", - сказав Лавров.

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Він уточнив, що зірка завжди проявляла свою принциповість і не виходила на сцену, якщо сама того не хоче. За його словами, через відмову виступати знаменитість втрачає великі гроші. За мінімальними підрахунками Ротару бере 100 тисяч євро за виступ на приватному заході.

Софія Ротару: реакція на війну в Україні

Спочатку знаменитість мовчала і уникала обговорення своєї позиції. Публічно вона так і не підтримала свою країну, проте неодноразово публікувала наслідки обстрілів мирних українських міст.

Її концертний директор заявляв, що зірка позиціонує себе як "аполітична особистість".

Нагадаємо, нещодавно Ротару відреагувала на авіаудар по Києву і опублікувала шокуючі кадри руйнувань.

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