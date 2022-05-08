Джилл Байден поспілкувалася з постраждалими через російську війну українками в Румунії.

Перша леді США Джилл Байден відвідала школи в Бухаресті, Румунія. Там вона відвідала гімназію "Уругвай", де поспілкувалася з українцями, які були змушені покинути свою Батьківщину через обстріли з боку РФ.

Про свої враження Джилл Байден написала в Twitter. Перша леді США зазначила, що вона захоплена хоробрістю українських жінок.

"Матері підуть на все заради своїх дітей, а українські мами такі сильні і витривалі. Я вражена їхньою хоробрістю. Я думаю, що українці дійсно знають, що ми з ними. Діти дійсно страждали", - зазначила перша леді США перед посадкою на літак.

Крім того, Джилл Байден висловила подяку румунському народу за допомогу українським біженцям.

Нагадаємо, перша леді США приїхала в Україну, щоб особисто поговорити з переселенцями. З міркувань безпеки візит Джилл Байден в Україну не анонсувався.

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