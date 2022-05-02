Перша леді США Джилл Байден цього тижня відправиться до Румунії та Словаччини.
Про це повідомляє CNN.
Вона хоче продемонструвати підтримку переміщеним українським сім'ям, вимушеним тікати від кровопролиття і насильства після вторгнення Росії в Україну.
Як інформують у Білому домі, Байден також використовує поїздку для зустрічі з дислокованими за кордоном військовослужбовцями Сполучених Штатів, а також з високопоставленими чиновниками обох країн.
Вилетіти з Вашингтона вона планує в четвер, 5 травня. Джилл Байден, зокрема, проведе День матері (8 травня) у Словаччині в місті Кошице та селі Вишне німецьке з українськими матерями та дітьми.
Крім того, голова Комітету з розвідки Конгресу США Адам Шифф в ході візиту до Києва заявити, що відвідування України президентом США Джо Байденом - це лише питання часу. Але водночас він зазначив, що в ході нинішнього візиту конгресменів тема візиту Байдена не обговорювалася.
За словами Шиффа, в ході зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським основні зусилля були зосереджені на пріоритетах подальшої допомоги Україні. Шифф також зазначив, що в ході діалогу учасники переговорів обговорили особливості наступного етапу війни – варто готуватися не до прямих танкових атак, а до використання далекобійної артилерії.
Раніше повідомлялося, що американські дипломати повернулися в Україну. Вони регулярно їздитимуть до Львова.