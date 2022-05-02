Джилл Байден цього тижня вирушить до Румунії та Словаччини.

Перша леді США Джилл Байден цього тижня відправиться до Румунії та Словаччини.

Про це повідомляє CNN.

Вона хоче продемонструвати підтримку переміщеним українським сім'ям, вимушеним тікати від кровопролиття і насильства після вторгнення Росії в Україну.

Як інформують у Білому домі, Байден також використовує поїздку для зустрічі з дислокованими за кордоном військовослужбовцями Сполучених Штатів, а також з високопоставленими чиновниками обох країн.

Вилетіти з Вашингтона вона планує в четвер, 5 травня. Джилл Байден, зокрема, проведе День матері (8 травня) у Словаччині в місті Кошице та селі Вишне німецьке з українськими матерями та дітьми.

Крім того, голова Комітету з розвідки Конгресу США Адам Шифф в ході візиту до Києва заявити, що відвідування України президентом США Джо Байденом - це лише питання часу. Але водночас він зазначив, що в ході нинішнього візиту конгресменів тема візиту Байдена не обговорювалася.

За словами Шиффа, в ході зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським основні зусилля були зосереджені на пріоритетах подальшої допомоги Україні. Шифф також зазначив, що в ході діалогу учасники переговорів обговорили особливості наступного етапу війни – варто готуватися не до прямих танкових атак, а до використання далекобійної артилерії.

Раніше повідомлялося, що американські дипломати повернулися в Україну. Вони регулярно їздитимуть до Львова.

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