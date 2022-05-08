З міркувань безпеки візит Джилл Байден до України не анонсувався.

Сьогодні, 8 травня, Україну відвідала перша леді США Джилл Байден.

Джилл Байден відвідала з візитом Ужгород, де зустрілася з першою леді України Оленою Зеленською. Про це повідомили в Закарпатській обласній раді.

"Перша леді Сполучених Штатів Джилл Байден сьогодні, 8 травня, перебуває з візитом в Ужгороді. Зокрема, пані Байден зустрілася в Ужгороді з українською першою леді Оленою Зеленською", - йдеться в повідомленні.

З міркувань безпеки візит Джилл Байден в Україну не анонсувався.

Символічно візит першої леді США в Україну відбувся в День матері. У супроводі Олени Зеленської Джилл Байден відвідала школу, в якій розміщені переселенці.

"Візит першої леді Байден є демонстрацією підтримки України з боку високопоставлених представників США. Крім відвідування Ужгорода, поїздка передбачає зупинки в словацьких містах Братислава, Кошице і Вишнє Німецьке", – зазначили в Закарпатській облраді.

На цей момент Джилл Байден вже поїхала з України.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

7 травня 2022 року президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден підписав пакет військової допомоги Україні. Наші захисники отримають додаткові артилерійські боєприпаси, радари та інше обладнання.

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